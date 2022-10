“Il nuovo format nasce dalla necessità di riavvicinare i giovani alla Serie C. Urge innovare e cambiare, altrimenti questo calcio rischia di diventare obsoleto. L’obiettivo è far giocare i giovani, riportando la gente allo stadio, favorendo la sostenibilità dei club. Proporrò questa inevitabile riforma già alla prossima assemblea, è un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Cambiare è sempre difficile, per tutti, me compreso. Bisogna coinvolgere le società nelle scelte e bisogna anche dare la precedenza ai tifosi. Stiamo lavorando su un progetto di efficientamento energetico”. Così ad Antenna Sud Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, presente al Viviani per Potenza-Virtus Francavilla.