Serie C: Foggia, si stringe per il diesse: quattro nomi sul tavolo. Spunta il profilo giovane

Il Foggia stringe il cerchio attorno al nome del nuovo direttore sportivo. Dopo aver definito l’allenatore, che sarà Delio Rossi, la società del patron Canonico si appresta a nominare l’uomo mercato, che lavorerà in sinergia proprio con il tecnico riminese.

Il favorito, nelle ultime settimane, sembrava essere Alessandro Pizzoli, ma non è l’unico nome al vaglio della dirigenza. Si fa largo anche il profilo di un giovane: in corsa ci sono l’ex Giugliano e Crotone Antonio Amodio e Carlo Musa, che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo al Sestri Levante, ma ha già lavorato in piazze importanti come Avellino, Teramo e Viterbo.

Più defilati, ma tutt’altro che esclusi, anche i nomi di Marco Giannitti, reduce dalle esperienze a Frosinone, Perugia e Ascoli, e dello stesso Pizzoli, ex scout di Inter e Chelsea.

La decisione verrà presa a breve, dopodiché partirà la programmazione del calciomercato: l’obiettivo è costruire una squadra con profili giovani ma già esperti della Serie C, oltre ad alcuni under interessanti da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

Ancora qualche ora e poi i primi annunci: la stagione del Foggia è pronta a cominciare.

