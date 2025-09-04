Serie C, Foggia: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

Le medie vengono calcolate sulla base dei voti assegnati dalla redazione sportiva di Antenna Sud. Ecco la situazione del Foggia dopo la seconda giornata. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Redazione See author's posts Continue Reading Previous Serie B, Bari: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata potrebbe interessarti anche Serie B, Bari: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata 4 Settembre 2025 Redazione Serie A, Lecce: media voti e statistiche dopo la 2a Giornata 4 Settembre 2025 Redazione Serie C, Cerignola: le medie voto dopo la 2a Giornata 4 Settembre 2025 Redazione Lecce, Sticchi Damiani: “Non siamo disposti ad indebitarci, vi spiego il nostro mercato” 4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico Lecce, Corvino: “Guilbert, Maleh e Rafia fuori rosa. In squadra abbiamo 12 nazionali” 4 Settembre 2025 Alessandro Zanzico Nardò, piace l’ex Chievo Verona Francesco Margiotta 4 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello
potrebbe interessarti anche
Serie B, Bari: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie A, Lecce: media voti e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie C, Cerignola: le medie voto dopo la 2a Giornata
Lecce, Sticchi Damiani: “Non siamo disposti ad indebitarci, vi spiego il nostro mercato”
Lecce, Corvino: “Guilbert, Maleh e Rafia fuori rosa. In squadra abbiamo 12 nazionali”
Nardò, piace l’ex Chievo Verona Francesco Margiotta