15 Agosto 2025

Serie C: Foggia, De Lucia cecuto alla Casertana

Flavio Insalata 15 Agosto 2025
Victor De Lucia non è più un giocatore del Foggia. Il portiere classe ’96 è stato ceduto a titolo definitivo alla Casertana.

