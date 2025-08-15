Serie C: Foggia, De Lucia cecuto alla Casertana

Victor De Lucia non è più un giocatore del Foggia. Il portiere classe ’96 è stato ceduto a titolo definitivo alla Casertana. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Monopoli, finisce a reti bianche l’allenamento congiunto con il Noicattaro potrebbe interessarti anche Monopoli, finisce a reti bianche l’allenamento congiunto con il Noicattaro 14 Agosto 2025 Flavio Insalata Taranto, il mercato non si ferma a Ferragosto: idee e nomi 14 Agosto 2025 Redazione Potenza, De Giorgio: “Con la Cavese per iniziare col piede giusto” 14 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Matera CdS, da Santoruvo al mercato: biancoazzurri super ambiziosi 14 Agosto 2025 Roberto Chito Francesco Minerva nuovo rinforzo a centrocampo per il Nardò 14 Agosto 2025 Massimo Todaro Promozione, Invicta Matera: arriva De Canio con un nuovo ruolo 14 Agosto 2025 Roberto Chito
