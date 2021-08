++Serie C | Fidelis Andria: ufficiali Nunzella, Bubas e Favetta+++

La Fidelis Andria ha messo a segno tre colpi di mercato: si tratta dell’ex Virtus Francavilla Leonardo Nunzello, 29 enne brindisino (puo’ giocare da terzino sinistro o da difensore centrale; Ciro Favetta ex attaccante del Casarano, punta centrale classe ’94 e Sergio Bubas attaccante argentino classe ‘989 di proprieta’ della Juve Stabia.

Si tratta dei primi tre colpi di mercato della societa’ federiciana dopo il ripescaggio in serie C