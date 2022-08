FIRENZE – La prima giornata del girone C di Serie C si apre con un derby pugliese. Allo stadio Vito Simone Veneziani si sfideranno il Monopoli di Laterza, che ritrova subito il suo passato, e il Taranto di Di Costanzo. Debutto casalingo per Foggia e Fidelis Andria. I rossoneri sfideranno il Latina, gli andriesi il Potenza. Debutto esterno invece, per Virtus Francavilla e Cerignola. Per gli uomini di Calabro c’è la Turris, per l’Audace un lungo viaggio per raggiungere il campo del Monterosi, che se non dovessero andare a buon fine gli ultimi tentativi per giocare al Rocchi di Viterbo, giocherà le gare interne a Pontedera.

Di seguito il calendario completo