Serie C: Dopo Falcone anche Santarpia saluta Taranto

Giornata di addii in casa Taranto. Dopo il saluto social di Luigi Falcone arriva anche quello di “Sant’Antonio” Santarpia. L’autore del gol (82’) che ha permesso al Taranto di espugnare Lavello e conquistare la Serie C sveste la maglia rossoblu dopo due stagioni. “Grazie per questi due anni passati insieme, sono stati due anni bellissimi e pieni di emozioni – scrive su Instagram l’ormai ex Santarpia -. Ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni di squadra, il presidente e la società, i direttori Galigani e Montervino, il mister e lo staff, fisioterapisti e magazzinieri. Grazie alla città e ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno trattato come un figlio. È stato un onore giocare e lottare per questa maglia. Vi porterò sempre nel mio cuore Grazie Taranto -il vostro San’Antonio”. Antonio Santarpia lascia Taranto con 52 presenze e 8 reti.