Serie C, diretta Trapani – Potenza: primo tempo (2-1)

Sabato 1 febbraio 2025, 25esima Giornata Serie C NOW – Girone C, Stadio “Provinciale” Trapani

TRAPANI – POTENZA (2 – 1)

24′ Buona occasione per gli ospiti con Schimmenti che prova un rasoterra dal limite che si spegne di poco alla sinistra del palo

21′ Scimmenti ci prova dalla distanza ma la palla termina abbondantemente fuori

19′ Grande parata di Alastra su Carrano, ma il giocatore granata era in posizione di fuorigioco

17′ Occasione Potenza: Ferro di testa dal primo corner della gara, manda la palla di poco fuori

12′ RETE TRAPANI: Anatriello svetta di testa sul cross di Benedetti e sigla la momentanea doppietta personale

9′ RETE POTENZA: Siatounis servito al limite dell’area da Rosafio, vince il contrasto con l’avversario e batte Ujkaj con un sinistro che termina a fil di palo

6′ RETE TRAPANI: Piovanelllo serve a centro area Anatriello che col piattone batte Alastra

5′ Punizione Trapani: Anatriello, ancora di testa, va alto sulla traversa

2′ Anatriello di testa, su un cross dalla sinistra, non inquadra la porta

+ PRIMO TEMPO +

LE FORMAZIONI

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Ciotti, Silvestri, Sabatino, Benedetti; Toscano, Carraro, Carriero; Ciuferri, Anatriello, Piovanello.

A disp.: D’Aniello, Salamone, Daka, Hraiech, Stensurd, Verna, Sciortino, Zappella, Ruggiero, De Caro, Liotti, Ongaro.

All.: Vincenzo Torrente

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Siatounis, Ferro, Erradi; Rosfio, Caturano, Schimmenti.

A disp.: Cucchietti, Verardi, Galletta, Riggio, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Rillo, Petrungaro, Landi.

All.: Pietro De Giorgio

ARBITRO: De Angeli (Milano)

Assistenti: Romano – Landoni

Quarto uomo: Ramondino

MARCATORI: 6′, 12′ Anatriello, 8′ Siatounis

ESPULSI:

AMMONITI:

CORNER: 1 – 2

RECUPERO:

