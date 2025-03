Serie C, diretta Potenza-Altamura (3-0): secondo tempo

RISULTATO PARZIALE: POTENZA – ALTAMURA (3-0)

49′ – giallo per Verrengia

46′ – Doppia sostituzione Altamura: dentro Dipinto e Simone per Onofrietti e Ganfornina



+ SECONDO TEMPO +

Termina un primo tempo di netto predominio rossoblù. Altamura che dopo una buona partenza ha ceduto al gioco e dei padroni di casa trascinati da un grande Caturano. Ottima la prestazione in questi primi 45 minuti anche degli altri due marcatori.

RECUPERO: 2′

44′ – giallo per Rolando

38′ – punizione dal limite per l’Altamura: se ne occupa Leonetti ma il tiro termina alto sulla traversa

34′ – tentativo dalla distanza di Ortisi: Alastra para senza problemi

31′ – RETE POTENZA: a realizzare il tris è Felippe da calcio piazzato con una parabola perfetta che termina sotto l’incrocio dei pali

25′ – RETE POTENZA: Caturano vede partire Schimmenti e lo serve sulla corsa: grande controllo del numero 21 rossoblu e mancino che si spegne alle spalle di Viola

15′ – RETE POTENZA: cross dalla destra di Felippe, Caturano anticipa il marcatore e batte di testa Viola per la 18esima marcatura stagionale

14′ – occasionissima Potenza: Schimmenti dall’altezza del dischetto calcia centrale e sbaglia un rigore in movimento

8′ – occasione Potenza: Petrungaro dalla sinistra prova un tiro da posizione defilata ma Viola ci arriva con le punta delle dita; sulla respinta dell’estremo difensore è in ritardo Schimmenti per l’eventuale tap-in

7′ – tiro-cross di Castorani: Viola smanaccia

3′ – tiro dalla distanza di Rolando: Alastra para in presa bassa

1′ – gara iniziata

+ PRIMO TEMPO +

LE FORMAZIONI

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, Rosafio.

A disp.: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Milesi, Valisena, Siatounis, Mazzeo, Mazzocchi, Bachini, Rillo, Selleri, Rosafio, Landi.

All.: De Giorgio

ALTAMURA (4-3-3): Viola; Manè, Desantis, Rizzo, Ortisi; Ganfornina (1′ st Simone), Franco, Grande; Rolando, Leonetti, Onofrietti (1′ st Dipinto).

A disp.: Spina, Andreoli, Palermo, Di Benedetto, Lagonigro, D’Amico.

All.: Di Donato

ARBITRO: Luongo (Frattamaggiore)

Guardalinee: Boggiani e Sijng

Quarto Uomo: Scarpati

MARCATORI: 15′ Caturano, 25′ Schimmenti, 31′ Felippe

ESPULSI:

AMMONITI: Rolando (A), Verrengia (P)

NOTE:

Spett.:

Ang.: 0-1

Rec.: 2’pt, 0’st

