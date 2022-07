➖ SERIE C ➖

𝗖ERIGNOLA: Tesserato Sabino Signorile, classe 2002 – Esterno d’attacco proveniente dal Milan, nell’ultima stagione ha militato nel Seregno in serie C dove ha totalizzato 19 presenze e 2 reti. Muove i suoi primi passi nelle giovanili Bari, club della sua città natale. Nel 2018 il suo approdo al Milan dove si mette in luce nelle compagini under 17 (20 presenze e 3 gol), under 19 (8 presenze e 4 gol) e nella formazione Primavera (4 presenze e 1 gol) per poi passare in prestito al Monza di Silvio Berlusconi. Sposa il progetto Audace Cerignola formato serie C e inizia una nuova esaltante avventura in quella che sarà una stagione storica per i gialloblu.

FIDELIS ANDRIA: Rescindono Casoli e Bubas – La Fidelis Andria comunica che nella giornata odierna ha raggiunto gli accordi per le rescissioni consensuali con i calciatori Sergio Nicolas Bubas e Giacomo Casoli. La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare i calciatori per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro.

VIRTUS FRANCAVILLA: Rinnova Riccardo Idda – La Virtus Francavilla ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, fino al 2024. con il difensore Riccardo Idda. Nella passata stagione, il calciatore sardo ha collezionato 38 presenze e 1 gol in biancazzurro.

➖ SERIE D ➖

BITONTO: Ufficializati tre under – Si tratta di Filippo Petrarca, portiere classe 2001. Salentino di Maglie, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce (13 presenze nella Primavera 2 dei giallorossi). È reduce da due stagioni brillanti in Serie D, prima difendendo i pali della Fidelis Andria (12 gettoni e 5 cleansheet), poi nel Nardò (28 gettonie e 3 cleansheet). Simone Francesco Montagnolo, centrocampista, e Giuseppe Nestola, attaccante, entrambi salentini classe 2004. Analogo il percorso: si sono formati nella scuola calcio Fabrizio Miccoli, nella scorsa stagione hanno disputato il campionato di Primavera 2 con la Triestina”.

CASARANO: Firma Alessandro Gatto (nella foto) – Alessandro Gatto, classe 1994, è un calciatore del Casarano. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, muove i primi passi nel Taranto in Serie D nella stagione 2012/2013 collezionando 6 presenze e 3 gol. Milita nell’Under 19 dell’Hellas Verona nella stagione 2013/14, scendendo in campo in 25 occasioni e mettendo a segno 15 gol. La stagione successiva l’opportunità di debuttare in B con la maglia del Modena. 160 sono invece le presenze in Serie C con le maglie di Pordenone, Juve Stabia, Arzachena, Sudtirol, Bisceglie, Catania e Cavese. Nelle ultime due stagioni in Serie D al Trapani 11 presenze e 4 goal e infine al Casale Calcio, 14 apparizioni con 5 marcature. Queste le dichiarazioni del neo acquisto rossazzurro: «Mi hanno parlato benissimo di questa realtà importante che ha tanta voglia di divertirsi. Sono contento di aver scelto Casarano, ho buone sensazioni”.

FASANO: Ecco “𝗡𝗮𝗰𝗵𝗼” 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗣𝗶𝗽𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗚𝗶𝗹 – Attaccante sudamericano con passaporto italiano, ha già un’esperienza in Italia. Nato a Mendoza il 31 luglio 1997, nella passata stagione ha giocato con il Casarano, sempre presente nelle prime 9 partite, prima di fermarsi per un problema fisico ora ampiamente superato. “Fasano è una città bellissima – le prime parole del neo-biancazzurro – nella scorsa stagione ho giocato con tanti che hanno vestito questa maglia e tutti mi hanno parlato benissimo della piazza, della tifoseria che è incredibile. E quindi sono arrivato qui con grande piacere”. La scorsa stagione è stata poco felice per via di un infortunio: “Ho avuto problemi fisici e quindi il mio obiettivo è disputare una stagione alla grande in modo da poter aiutare la squadra. Ho tante aspettative e motivazioni per far bene”. Come attaccante si descrive così: “Sono abbastanza potente, mi piace l’uno contro uno, posso essere schierato sia al centro del reparto, che esterno o anche trequartista”.

MOLFETTA: Dal Picerno arriva un esterno d’attacco – L’AZ Picerno ha ceduto a titolo temporaneo al Molfetta Calcio – Serie D – le prestazioni dell’esterno difensivo classe 2003 Rocco Leone. Leone si è ben distinto la scorsa stagione nel Campionato di Serie D, in prestito dall’Az Picerno al Rotonda, totalizzando – in tutte le competizioni stagionali – 38 presenze.

NARDÒ: Due conferme – Si può essere veterani pur essendo ancora giovanissimi. Si può annoverare la terza stagione fra i grandi pur essendo ancora un under classe 2002. Tutto questo è Giacomo Valzano, il cui DNA Granata parte ancora da più lontano, e precisamente dalla militanza nella Juniores Nazionale. Serietà, lavoro, abnegazione, spirito di sacrificio, questo è Giacomo, centrocampista prezioso, con spiccata propensione alla mediana, che si ritroverà nello scacchiere di Mr Ragno pronto a dare il suo contributo. “Restare a Nardò era la mia aspirazione, ormai sento questa maglia come una seconda pelle e spero che finalmente sia l’annata giusta per dare tante sodddisfazioni ai nostri tifosi. Da parte mia il lavoro sarà il primo dogma. Sarà stimolante mettersi in gioco in una rosa alquanto competitiva”. Il reparto avanzato del Toro si completa con la conferma di Christian Mariano. L’attaccante classe 2000, autore di sette marcature lo scorso anno, rinnova i propositi di ben figurare con la casacca Granata: “E’ per me un onore continuare a vestire questa maglia – dichiara Christian -, l’esperienza dell’anno scorso mi ha molto accresciuto professionalmente e sono cosciente di dover dare sempre il massimo per riuscire a ritagliarmi lo spazio in un reparto concorrenziale che annovera nuovi compagni molto stimati per la categoria. Ho anche dato il mio apporto da esterno di centrocampo in talune circostanze e sono al servizio del Mr per qualunque scelta voglia fare. Non sono più under e questo accresce la fiducia e la stima che la società ha avuto in me, per la quale ringrazio. Ci auguriamo tutti insieme di fare un’annata ricca di soddisfazioni sia per noi che per i nostri impagabili tifosi”.

TEAM ALTAMURA: Confermato Kanoute – Perfezionato l’accordo per la permanenza nel prossimo campionato di Moussa Kanoute. Il difensore Under, classe 2002, nella prossima stagione 2022/23 di Serie D sarà a disposizione di Ciro Ginestra.

➖ ECCELLENZA ➖

CORATO: Colpo in mediana – In neroverde ecco Ismael Diomande. Centrocampista dalla fisicità importante, nativo della Costa d’Avorio, il classe 1999 si è espresso molto bene nell’ultimo campionato vestendo la maglia del Trinitapoli. Per lui trascorsi in terra pugliese anche con le maglie di Monopoli, Barletta, Gravina, Manduria e Vieste, dopo aver esordito nella massima serie ivoriana. Un rinforzo importante per il tecnico Di Domenico, che potrà presto contare sul giovane mediano, di ritorno dalla sua terra natía.

GALLIPOLI: Ingaggiato Daniele Fruci, classe 1988 – Difensore goleador, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Martina, conquistando la Serie D proprio con la formazione biancazzurra. Le annate precedenti lo hanno visto protagonista a Brindisi, Francavilla, Pineto, RC Angolana, Chieti. Vanta inoltre la presenza nel campionato di Serie B con il Pescara, che va a sommarsi alle altre stagioni con le maglie di Pergocrema, Fidelis Andria, Celano, Fermana, San Nicolò.

MANDURIA: Una conferma e tre nuovi acquisti – Il Manduria ha raggiunto l’accordo con Andrea Cardinale, difensore classe 2003 di proprietà della Virtus Francavilla. È reduce da una stagione in prestito all’Ostuni in Eccellenza. Confermato Matteo Castello, difensore 2004, arrivano due attaccanti argentini: Lopez, classe 1993 ha giocato in Argentina con le maglie di Douglas Haig (Serie B), Sarmiento e Juventud Unida (Serie C), prima di approdare in Puglia con il Racale prima, Ugento e Gallipoli poi. Melono, italo-argentino classe 1999 proviene dal Grottaglie, società con la quale ha realizzato 6 reti in 11 presenze nell’ultima stagione.

MANFREDONIA: Bomber esperto primo acquisto – Vito Morra, attaccante classe 1987, è un calciatore del Manfredonia. Conta la sua ultima esperienza da bomber nel Barletta, appena approdato in Serie D!

OSTUNI: Cinquina di under – Marco Miccoli, attaccante 2003, proveniente dal Brindisi; Filippo Marino, riconfermato; Simone Negro, centrocampista 2005, proveniente da Oratorio Don Pasquale. Luigi Renna, difensore 2003, ex Massafra; Samuele Cohen, difensore 2003, ex Grottaglie.

SAN SEVERO: Martignetti a titolo definitivo – Dopo tanto lavoro il San Severo è lieto di annunciare la riconferma del giovane duttile attaccante, classe 2003, Francesco Martignetti. L’atleta in passato ha militato nelle Giovanili del Campobasso avendo la sua prima esperienza in serie D, nella stagione 2021-22, con il Fano. Di li, a dicembre, passa in prestito al club del Presidente Dino Marino.

US MOLA: Una conferma e un acquisto – L’Unione Sportiva Mola annuncia la riconferma del difensore Federico Daniele e l’arrivo dell’attaccante Francesco Mongiello. Daniele, difensore classe 2002, molese doc e uno dei pilastri insostituibili della Città di Mola, nonostante le lusinghe di diversi club di serie D, accetta di vestire per il terzo anno consecutivo la maglia biancoazzurra. Mongiello, attaccante classe 98, cresciuto nel settore giovanile dell’FC Bari, Mongiello ha perfezionato il suo percorso di crescita con le maglie di Pescara, Fidelis Andria e Bitonto prima di approdare nella Vigor Trani e Polimnia Calcio.