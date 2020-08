Condividi

IL CONSIGLIO FEDERALE HA PRATICAMENTE ACCETTATO TUTTE LE PROPOSTE DELL’ASSEMBLEA DI SERIE C. COME NOTO NON SI DISPOUTERA’ LA COPPA ITALIA PER NON GRAVARE SUL CAMPIONATO, MA PER GHIRELLI NON BASTA. LA TERZA SERIE E’ A RISCHIO E SERVIREBBE UN AIUTO DALLA GOVERNANCE.