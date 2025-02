Serie C: confermato il VAR per playoff, playout e finale di Coppa Italia

Per il secondo anno consecutivo, il VAR sarà impiegato in tutte le partite dei playoff e playout della Serie C NOW, in programma tra maggio e giugno, e nelle finali di Coppa Italia di categoria, previste per il 25 marzo e l’8 aprile. La decisione conferma l’uso della tecnologia anche per la stagione 2024-25 nella fase post season, ritenuta la più avvincente e capace di attrarre un numero crescente di spettatori.

L’approvazione del progetto è arrivata dal Consiglio Direttivo della Lega Pro, che ha dato il via libera all’utilizzo del VAR per oltre quaranta incontri. La scelta si pone in continuità con la scorsa stagione, la prima in cui la tecnologia è stata impiegata su un numero così ampio di partite di Serie C.

“Siamo al secondo anno di un grande impegno tecnologico, produttivo e organizzativo per fornire ai club uno strumento essenziale nella fase decisiva della stagione. Ringrazio l’AIA, la CAN A e B, la CAN C e la FIGC per il supporto e il sostegno al progetto”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

