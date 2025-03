Serie C, come cambia la classifica marcatori dopo le esclusioni di Taranto e Turris

Le esclusioni di Taranto e Turris hanno avuto ripercussioni importanti non solo sulla graduatoria generale del girone C di Serie C, ma anche sulla classifica marcatori del raggruppamento meridionale. Così come sono stati tolti i punti a chi ne ha guadagnato contro jonici e corallini, anche chi ci ha segnato contro dovrebbe da qui a breve perdere quei gol, con tutti i disagi del caso (dai più importanti bonus contrattuali, alle curiose statistiche storiche).

Stando a quanto visto sul campo fino alla 31^ giornata di campionato, il capocannoniere del girone C sarebbe Lescano, autore di 17 reti a Trapani nella prima metà stagionale, e di 5 ad Avellino dopo il trasferimento in Irpinia. Contro Turris e Taranto l’argentino ha però messo a segno due doppiette nel girone di ritorno, ed una tripletta in quello di andata. Lescano perderà dunque ben 7 gol sui 22 totali messi a segno, scendendo fino a 15.

Ne gioverebbe Caturano, nuovo top scorer del girone con 16 reti (solo una in meno rispetto a quelle realizzate sul campo). Ne perderebbe invece due Tumminello, che da 16 passa a 14. A differenza dei colleghi di Avellino e Potenza, il centravanti del Crotone non ha però rigori in proprio ausilio. Non cambierà dunque il podio dei migliori marcatori della terza serie meridionale, ma soltanto l’ordine. Dal quarto posto in giù perdono terreno i vari Salvemini del Cerignola e Leonetti dell’Altamura, che passano rispettivamente da 15 e 13 ad 11. Non cambia nulla invece per Patierno, che era e resta a quota 12.

Crolla invece giù Grandolfo, passato proprio da 12 a 9: per il bomber del Monopoli, la doppia cifra sarà dunque da riconquistare. Stesso identico discorso per Emmausso del Foggia. Non cambia nulla invece per altri, come Gomez, Lanini, Fella, Guerra, Murano e non solo. I quattro maggiormente penalizzati restano Lescano, Salvemini, Grandolfo e Musso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author