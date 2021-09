Ciro Favetta non è piu’ un tesserato della Fidelis Andria a poche settimane dal suo approdo in azzurro. L’attaccante ex Casarano ha rescisso il contratto con la società federiciana per approdare alla Casertana in serie D. Il bomber campano ieri non era neanche nella lista dei convocati in occasione della partita di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla. Un divorzio inaspettato, ma evidentemente Favetta non ha convinto la dirigenza andriese.