Serie C, Cerignola: trattativa aperta per il portiere Lorenzo Abati

Il Cerignola guarda al futuro e punta a rinforzare il reparto portieri con un profilo giovane, ma promettente. È in corso una trattativa per Lorenzo Abati, estremo difensore classe 2004, reduce dalla stagione alla Pergolettese.

Il club ofantino ha avviato i contatti per valutare la possibilità di inserire Abati nella rosa per la prossima stagione. L’operazione è in fase di sviluppo e, al momento, si lavora per trovare l’intesa che possa portare il portiere a vestire la maglia gialloblù.

Abati rappresenterebbe una scelta orientata alla valorizzazione di under di qualità, in linea con le strategie del Cerignola per costruire una rosa equilibrata tra esperienza e giovani talenti. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’esito della trattativa.

