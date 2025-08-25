Serie C, Cerignola-Picerno 2-2: la sintesi del match

Al “Monterisi” gol e spettacolo tra Cerignola e Picerno: i melandrini vanno avanti due volte, in entrambi i casi è Cuppone a rimettere gli ofantini in carreggiata, 2-2 ed un punto a testa nella prima giornata di campionato. La sintesi del match. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Specchio See author's posts Tags: Audace Cerignola Az Picerno serie C Continue Reading Previous L’Altamura cade alla prima di campionato: la Casertana vince 3-1 potrebbe interessarti anche L’Altamura cade alla prima di campionato: la Casertana vince 3-1 26 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Cerignola, Cuppone soddisfatto: “Mi godo questo momento” 25 Agosto 2025 Anthony Carrano Cerignola, Maiuri: “Punto meritato, grande cuore della squadra” 25 Agosto 2025 Anthony Carrano Picerno, De Luca: “Grande prestazione, pareggio giusto” 25 Agosto 2025 Anthony Carrano Casarano, debutto in C solo per abbonati: la società chiede i danni 25 Agosto 2025 Gloria Roselli L’ex Taranto Sergio Contessa all’Erchie 25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
