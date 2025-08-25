26 Agosto 2025

Serie C, Cerignola-Picerno 2-2: la sintesi del match

Antonio Specchio 26 Agosto 2025
centered image

Al “Monterisi” gol e spettacolo tra Cerignola e Picerno: i melandrini vanno avanti due volte, in entrambi i casi è Cuppone a rimettere gli ofantini in carreggiata, 2-2 ed un punto a testa nella prima giornata di campionato.
La sintesi del match.

