Serie C, Cerignola-Picerno 2-2: la sintesi del match

Al “Monterisi” gol e spettacolo tra Cerignola e Picerno: i melandrini vanno avanti due volte, in entrambi i casi è Cuppone a rimettere gli ofantini in carreggiata, 2-2 ed un punto a testa nella prima giornata di campionato.

La sintesi del match.

