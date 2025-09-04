Serie C, Cerignola: le medie voto dopo la 2a Giornata

Il Cerignola ha archiviato la seconda giornata di campionato con un rendimento complessivamente equilibrato, tra conferme e qualche nota stonata. Le pagelle dei protagonisti delineano un gruppo in cerca di continuità, con alcuni elementi già in evidenza e altri che devono ancora trovare la migliore condizione.

I migliori

A guidare la graduatoria delle medie voto ci sono Luigi Cuppone e Luca Martinelli, entrambi con 6,5. L’attaccante ha mostrato intraprendenza e spirito di sacrificio, mentre il difensore si è distinto per solidità e affidabilità nel pacchetto arretrato. Subito sotto, con un 6 pieno, si attestano giocatori come Martin Cocorocchio, Miguel Angel Sainz-Maza, Riccardo Spaltro, Gaetano Vitale e Giancarlo Bianchini, che hanno garantito un rendimento sufficiente senza particolari sbavature.

Chi deve crescere

Qualche difficoltà in più per elementi come Carmine Cretella, Ludovico D’Orazio e Santiago Visentin, fermi a 5,75. Più in basso troviamo Michele Emmausso, Oscar Moreso Arjona, Zak Ruggiero e Luca Russo, valutati con un 5,5, a testimonianza di un avvio di stagione ancora al di sotto delle aspettative. La nota più negativa riguarda il portiere Stefano Greco, che con un 5 paga forse qualche responsabilità diretta nelle reti subite.

Esordienti e assenti

Restano invece senza valutazione, fermi a “0” di media, i nuovi arrivati Alessandro Faggioli, Gabriele Ingrosso e il giovane greco Athanassios Dabizas, che non hanno ancora trovato spazio utile per essere giudicati.

Il bilancio

Dopo due turni il quadro evidenzia una squadra che può contare su alcune certezze in difesa e in attacco, ma che ha bisogno di maggiore incisività a centrocampo e di continuità nelle prestazioni degli uomini più esperti. Le prossime giornate diranno se l’Audace Cerignola saprà trasformare queste prime indicazioni in un percorso di crescita più solido.

*le medie voto vengono stilate sulla base dei voti della redazione sportiva di Antenna Sud

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author