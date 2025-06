Serie C, Cerignola guarda in casa Pescara: idea Tonin per l’attacco

Il Cerignola avrebbe messo gli occhi su Riccardo Tonin, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Pescara. Secondo indiscrezioni, il club gialloblù avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo sul giocatore, senza ulteriori sviluppi concreti.

Una curiosità che alimenta l’interesse: proprio contro il Cerignola, Tonin ha realizzato una doppietta nella semifinale playoff d’andata della scorsa stagione, quando il Pescara si impose per 4-1 al Monterisi. Una prestazione rimasta impressa negli occhi dei tifosi e, forse, anche della dirigenza ofantina.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Riccardo Tonin ha accumulato esperienza in Serie C vestendo anche le maglie di Foggia, Monterosi e Cesena, prima di approdare in Abruzzo. A 24 anni, l’attaccante potrebbe ora essere tra i giocatori in uscita dal club biancazzurro, e il Cerignola resta vigile sulla situazione, senza dimenticare gli ottimi rapporti tra le due società come dimostrato dall’affare Cuppone (oltre 200mila euro di cartellino) di un anno fa.

