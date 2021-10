Serie C | Catanzaro – Taranto 3 – 0

Il Taranto subisce al “Ceravolo” la seconda sconfitta stagionale ad opera del Catanzaro. Rossoblu subiscono due gol in due minuti nel primo tempo, nella ripresa poi un rigore evitabile fissa il punteggio sul tre a zero

CATANZARO-TARANTO 3-0

RETI: 33’ Cianci (C), 35’ Vandeputte (C), 80′ rigore Vazquez (C)

CATANZARO 3412: Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli (62’ De Santis); Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte (82’ Cinelli); Bombagi (82’ Curiale); Carlini (70’ Porcino), Cianci (46’ Vazquez). Panchina: Romagnoli, Tentardini, Monterisi, Ortisi, Risolo, Bearzotti, Gatti. All. Antonio Calabro.

TARANTO 433: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara (83’ De Maria); Civilleri (60’ Santarpia), Marsili, Labriola (60’ Bellocq); Pacilli (73’ Mastromonaco), Saraniti, Giovinco (83’ Ghisleni). Panchina: Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, Italeng. All. Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Luca Valletta di Napoli e Andrea Bianchini di Perugia. IV: Valerio Maranesi di Ciampino.

AMMONITI: Martinelli, Cianci (C); Civilleri, Pacilli, Ferrara (T).

NOTE: Recuperi 3’/4’. Angoli 6-11.