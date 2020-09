Serie C | Catania penalizzato di 4 punti

Condividi

Comincia ad handicap la prossima stagione del Catania in Serie C. I rossazzurri hanno subito una penalizzazione di 5 punti in classifica a seguito del deferimento della Figc a carico dell'ex presidente Gianluca Astorina, inibito per 4 mesi.

Questo il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:

per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro);

per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva.