Serie C: Campobasso verso riammissione, Girone C a 21 squadre

Nella giornata di giovedì 25 agosto sono stati discussi, al Consiglio di Stato, i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo avverso l’esclusione dal campionato di Serie C. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud Sport, il Campobasso ha buone possibilità di essere riammesso, mentre è più delicata la posizione del Teramo che non dovrebbe farcela. Qualora il club molisano dovesse vincere il ricorso, come si pensa, il Girone C sarà a 21 squadre.

Domani, venerdì 26 agosto, subito dopo la sentenza del Consiglio di Stato si riunirà il Consiglio Federale per ratificare la decisione e procedere al varo dei nuovi calendari, che dovrebbero essere compilati alle 18.00 e trasmessi in diretta streaming sui canali social della Lega Pro.