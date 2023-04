Serie C/C: Viterbese-Virtus Francavilla in diretta su Antenna Sud

Viterbese-Virtus Francavilla, valida per la 38a e ultima giornata del Girone H della Serie D, in programma alle 17.30 di domenica 23 aprile, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre (NO STREAMING).

Dopo tre sconfitte consecutive, la Virtus di Antonio Calabro va alla ricerca di un successo per non perdere il treno dei playoff. Dall’altra parte, anche la Viterbese è condannata a vincere per chiudere dignitosamente una stagione travagliata e sperare in un miracolo per evitare la retrocessione diretta in Serie D.

Condividi su...



Linkedin

email