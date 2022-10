L’Us Viterbese 1908 ed il suo presidente Romano denunciano tutto il loro sdegno e disapprovazione per gli animi ‘caldi’ presenti ieri sera in tribuna al Ceravolo durante il match di campionato Catanzaro-Viterbese. E’ inammissibile che dirigenti della squadra ospite, seppur collocati in tribuna centrale, vengano accerchiati da tifosi locali come accaduto sabato pomeriggio. Oltretutto il club fa sapere che si è reso necessario l’intervento degli steward presenti sia per entrare che per allontanarsi dai posti assegnati. Fatti purtroppo che vanno fuori dai valori che lo sport predilige sia dentro che fuori dal campo. La Viterbese 1908, ha già informato il Presidente della Lega Pro Ghirelli e presenterà esposto presso le istituzioni sportive per quanto accaduto ieri. (Comunicato stampa)