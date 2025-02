Serie C/C, top e flop della 27a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Viola (Altamura) Ipnotizza il monopolitano Bruschi dal dischetto. Nulla da fare, invece, sul secondo penalty dei biancoverdi.

DIFESA

Gyamfi (Messina) Da buon ex, a Benevento, sfodera una prestazione di carattere: puntuale negli anticipi, pronto nelle ripartenze.

CENTROCAMPO

Vinicius (Crotone) Il brasiliano ad Avellino trova la rete del pareggio nel finale. Ma la beffa, per i pitagorici, è dietro l’angolo.

ATTACCO

Patierno (Avellino) Fa esplodere il “Partenio” in pieno recupero, con la zampata che spedisce al tappeto il Crotone.

ALLENATORE

Bertotto (Giugliano) Terza vittoria consecutiva per la compagine campana, questa volta a suon di gol.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Zacchi (Latina) Brutta giornata per l’ estremo difensore della Nazionale under 21, che in quel di Giugliano rimedia una “manita” mortificante.

DIFESA

Guerini (Crotone) Gli attaccanti avellinesi sono bruttissimi clienti. Ed ogni minimo errore, pertanto, costa carissimo.

CENTROCAMPO

Felippe (Potenza) Incassa un cartellino rosso diretto dopo mezz’ ora di gioco, per una entrata davvero pericolosa.

ATTACCO

Manconi (Benevento) Ancora una prestazione molto deludente. Lontano parente dal giocatore ammirato ad inizio stagione.

ALLENATORE

Torrente (Trapani) Pareggio casalingo sbiadito con il Sorrento. Sprecata una buona occasione per rilanciarsi in zona play/off.

