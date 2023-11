Serie C/C: top e flop della 13a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Thiam (Juve Stabia) Anche contro il Foggia conferma l’ottimo momento di forma. Tra i protagonisti di questo primo scorcio di stagione.

DIFESA

Ferrini (Monopoli) Timbra il blitz in casa della Turris, incornando sotto misura su azione susseguente a corner.

CENTROCAMPO

De Cristofaro (Picerno) Apre le danze nel derby con il Potenza, infilando all’incrocio dei pali. Terza rete consecutiva.

ATTACCO

Bruzzaniti (Crotone) Doma il Monterosi proprio sui titoli di coda, con un siluro scagliato dai venticinque metri. Eurogol.

ALLENATORE

Maiuri (Sorrento) Da buon ex (sia da giocatore che da tecnico) imbriglia a dovere il Taranto, conquistando tre punti molto importanti.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Forte (Virtus Francavilla) L’esperto estremo difensore alla fine deve raccogliere tre palloni dal fondo della propria rete.

DIFESA

Hristov (Potenza) Serataccia per il bulgaro (ma in generale per l’ intera retroguardia), travolta sin dall’ avvio dalla furia offensiva del Picerno.

CENTROCAMPO

Frisenna (Messina) In chiusura di prima frazione incassa il secondo giallo e saluta la compagnia, in larghissimo anticipo.

ATTACCO

Bifulco (Taranto) Sciocchezza colossale, sotto gli occhi dell’arbitro. Un vero peccato, perché non stava demeritando.

ALLENATORE

Danucci (Brindisi) Pesantissimo ko casalingo al cospetto dell’ Avellino (quinta sconfitta consecutiva). Momentaccio.

