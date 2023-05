Serie C/C: Taranto sulle tracce di un centravanti gambiano

Nonostante i campionati non siano ancora terminati, compreso quelli di Serie C, c’è chi comincia a muoversi sul mercato. In attesa dell‘ufficialità del rinnovo triennale di Eziolino Capuano, il tecnico ha già cominciato a lavorare nella doppia feste di allenatore/manager.

Il Taranto sarebbe sulle tracce di Sulayman Jallow, attaccante centrale gambiano classe 1996, nella stagione appena conclusa alla Viterbese, retrocessa in Serie D.

In scadenza al 30 giugno 2023, Capuano avrebbe sguinzagliato un emissario per intavolare una trattativa. Nel campionato appena concluso, Jallow ha totalizzato 11 presenze senza reti.

