RISULTATI 3a GIORNATA

MERCOLEDÌ 14/09/2022

ORE 18.00

MONTEROSI-JUVE STABIA 0-1

75’ Mignanelli (JS)

ORE 20.30

MONOPOLI-AVELLINO 2-1

11’ Starita (M), 23’ Montini (M), 84’ Casarini (A)

ORE 21.00

CATANZARO-LATINA 5-0

36’ Situm (C), 47’ Iemmello (C), 55’ Sounas (C), 86’ Curcio (C), 88’ Cianci (C)

FIDELIS ANDRIA-CERIGNOLA 1-2

16’ Neglia (C), 45’+1’ Malcore (C), 60’ Orfei (FA)

GELBISON 🟥-POTENZA 1-1

27’ De Sena (G), 90’+5 Matino (P)

MESSINA-VITERBESE 1-1

35’ Iannone (M), 89’ Polidori (V)

PESCARA-CROTONE 0-1

65’ Chiricò (C)

TURRIS-TARANTO 2-1

11’ Guida (TA), 37’ Frascatore (TU), 80’ Longo (TU)

GIOVEDÌ 15/09/2022

ORE 21.00

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

56’ D’Ursi (F)

GIUGLIANO-PICERNO 2-2

15’ Salvemini (G), 57’ De Cristofaro (P), 80’ Reginaldo (P), 83’ rigore Salvemini (G)

CLASSIFICA

Catanzaro, Crotone 9

Turris 7

Pescara, Monopoli, Juve Stabia, Cerignola 6

Monterosi, Virtus Francavilla, Giugliano, Picerno 4

Latina, Potenza, Foggia 3

Fidelis Andria, Viterbese, Gelbison 2

Avellino, Messina 1

Taranto 0