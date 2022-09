Serie C/C: Salta panchina Gelbison, esonerato Esposito

Nella settimana che conduce alla partita con il Taranto, in programma allo stadio “Torre” di Pagàni sabato 24 settembre alle 20.30, la Gelbison ha esonerato Gianluca Esposito, tra l’altro anche ex calciatore dei rossoblu jonici. Il club campano ha annunciato la decisione attraverso un comunicato stampa, facendo che sapere che “le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. Per cui è necessario andare avanti“. Nel frattempo, “il presidente e il suo staff sono già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della Prima Squadra”.