Serie C/C: Risultati e classifica 17a, giornata nera per le pugliesi

SERIE C/C – RISULTATI 17a GIORNATA

DOMENICA 04/12/2022

ORE 14.30

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 4-1

17’ Iemmello (C), 32’ Bombagi (C), 66’ Bombagi (C), 82’ Curcio (C), 87’ Cardoselli (VF)

GELBISON-LATINA 0-0

MESSINA-PICERNO 0-1

40’ Reginaldo (P)

MONTEROSI-VITERBESE 2-1

58’ Tartaglia (M, 66’ Marotta (V), 89’ Costantino (M’

ORE 17.30

CERIGNOLA-CROTONE 0-1

75’ Awua (CR)

FIDELIS ANDRIA-JUVE STABIA 0-1

82’ Pandolfi (JS)

GIUGLIANO-FOGGIA 3-2

11’ Rizzo (G), 50’ Di Dio (G), 71’ Frigerio (F), 90’+2’ Tonin (F), 90’+4’ Salvemini (G)

MONOPOLI- POTENZA 1-2

18’ Caturano (P), 39 Di Grazia (P), 81’ Manzari (M)

TURRIS-AVELLINO 1-3

28’ Tito (A), 32’ Gambale (A), 37’ Maniero (T), 64’ Tito (A)

LUNEDÌ 05/12/2022

ORE 20.30

PESCARA-TARANTO