Serie C/C, Potenza-Picerno: derby lucano in diretta su Teleregione

Il derby lucano tra Potenza e Picerno, valido per la 30a Giornata del Girone C della Serie C e in programma alle 17.30 di domenica 2 marzo, sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro per Puglia e Basilicata su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre (NO STREAMING). Una sfida tra due squadre in cerca di punti preziosi nella corsa ai playoff. Il Potenza, forte del calore del proprio pubblico, cercherà di imporsi con un Picerno determinato a fare risultato in trasferta.

