Serie C/C, playout: date e orari della sfida tra Foggia e Messina

La Lega Pro ha reso note le date e gli orari delle gare di andata e ritorno dei playout di Serie C, in programma per il mese di maggio. Le partite valide per la salvezza si disputeranno sabato 10 maggio (andata) e sabato 17 maggio (ritorno).

Gare di andata – sabato 10 maggio 2025:

Caldiero Terme-Triestina, ore 20.00 (Girone A)

Pro Patria-Pro Vercelli, ore 17.30 (Girone A)

Sestri Levante-Lucchese, ore 20.00 (Girone B)

Milan Futuro-SPAL, ore 20.00 (Girone B)

Messina-Foggia, ore 15.00 (Girone C)

Gare di ritorno – sabato 17 maggio 2025:

Triestina-Caldiero Terme, ore 20.00 (Girone A)

Pro Vercelli-Pro Patria, ore 17.30 (Girone A)

Lucchese-Sestri Levante, ore 20.00 (Girone B)

SPAL-Milan Futuro, ore 20.00 (Girone B)

Foggia-Messina, ore 15.00 (Girone C)

Modalità di svolgimento

Le sfide si giocheranno su doppio confronto. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine della gara di ritorno, si valuterà la differenza reti. Qualora anche questa risultasse identica, passerà il turno la squadra che avrà ottenuto il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Le società che usciranno sconfitte da questi confronti retrocederanno direttamente in Serie D.

