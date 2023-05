Serie C/C: Playoff, gli arbitri designati per il primo turno

Gli arbitri designati per le gare del primo turno dei playoff del Girone C, in programma alle 20.30 di giovedì 11 maggio.

CERIGNOLA-JUVE STABIA

Mario Perri di Roma 1

Veronica Vettorel di Latina, Davide Conti di Seregno

Leonardo Mastrodomenico di Matera

MONOPOLI-LATINA

Marco Emmanuele di Pisa

Veronica Martinelli di Seregno, Simone Biffi di Treviglio

Enrico Gigliotti di Cosenza

PICERNO-POTENZA (diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud)

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Fabio Mattia Festa di Avellino, Diego Peloso di Nichelino

Domenico Mirabella di Napoli

