Serie C/C, Picerno-Cerignola: trasferta vietata ai tifosi ospiti

In vista delle gare Potenza-Cavese e Picerno-Cerignola (Serie C/C), in programma rispettivamente sabato 8 e domenica 9 marzo al Viviani di Potenza e Curcio di Picerno, Michele Campanaro, prefetto di Potenza, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Salerno e Foggia, per motivi di ordine pubblico.

La decisione è stata presa sulla base della determina n. 8 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato il rischio di scontri tra tifoserie in entrambe le partite.

Precedenti di violenza tra le tifoserie

L’incontro Potenza-Cavese è stato segnalato per l’accesa rivalità tra le due tifoserie, che in passato ha portato a gravi disordini. Particolarmente violenti gli scontri avvenuti il 7 gennaio 2018, quando i tifosi potentini tesero un agguato a quelli ospiti, si legge in una nota della Questura. Episodi analoghi si sono verificati sia a Cava de’ Tirreni che a Potenza, tanto che la gara d’andata dell’attuale campionato si è disputata senza tifoseria ospite.

Per quanto riguarda Picerno-Cerignola, il provvedimento nasce dalla storica rivalità tra i tifosi del Potenza e quelli del Cerignola, che in passato ha causato tensioni anche in occasione di altri incontri. Nel settembre 2023, durante Sorrento-Cerignola disputata al Viviani di Potenza, i supporter cerignolani avevano pianificato aggressioni ai danni dei tifosi potentini, sventate solo dal pronto intervento delle forze dell’ordine.

Alla luce di questi precedenti e del rischio concreto di nuovi scontri, il Prefetto ha ritenuto necessario il divieto di trasferta per i tifosi ospiti, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

