Serie C/C: Pescara-Foggia in diretta su Antenna Sud

Pescara-Foggia è la partita di cartello di Serie C che verrà trasmessa su Antenna Sud 14 domenica 29 gennaio. Da un lato la formazione abruzzese, terza in classifica, dall’altro i rossoneri di Gallo reduci dalla brillante vittoria interna con il Potenza e che adesso cercano continuità per provare a far proprio il quarto posto.

Appuntamento per tutti gli appassionati rossoneri (e non) dalle 14.15 nel corso di Tribuna Centrale: come sempre collegamenti pre e post partita, con interviste ai protagonisti.

Gara visibile esclusivamente in chiaro per i residenti in Puglia e Basilicata (canale 14 digitale terrestre): no streaming.

