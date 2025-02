Serie C/C, le designazioni arbitrali della 28a Giornata

Tutto ancora in bilico nel Girone C di Serie C. L’Audace Cerignola capolista vuole difendere il trono dalle inseguitrici Monopoli, Avellino e Benevento, mentre nei bassifondi tengono banco le questioni societarie legate al futuro di Taranto e Turris. In attesa del ventottesimo turno di campionato, la CAN C ha designato gli arbitri incaricati di dirigere i match del weekend:

ACR MESSINA-TRAPANI

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Marco Colaianni di Bari

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

CASERTANA-AVELLINO

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti Federico Fratello di Latina e Matteo Nigri di Trieste

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno

CROTONE-MONOPOLI

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Manuel Marchese di Pavia

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

FOGGIA-POTENZA

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Alessandro Cassano di Saronno

Quarto Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

JUVENTUS NEXT GEN-GIUGLIANO

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como e Andrea Mastrosimone di Rimini

Quarto Ufficiale: Mansour Faye di Brescia

LATINA-BENEVENTO

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano e Matteo Cardona di Catania

Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

PICERNO-TARANTO

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

Assistenti: Giovanni Ciannarella di Napoli e Tommaso Tagliafierro di Caserta

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto Ufficiale: Alessandro Recchia di Brindisi

TEAM ALTAMURA-CATANIA

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Diego Peloso di Nichelino

Quarto Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli

TURRIS-CAVESE

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Daniele De Chirico di Molfetta

Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta

