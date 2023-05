Serie C/C: Insultò il Cosenza, multato Pietro Iemmello

Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, ha ricevuto un’ammenda di 2.000 euro dalla Procura Federale per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il 19 marzo scorso, durante i festeggiamenti al Ceravolo per la promozione in Serie B del Catanzaro, “ha impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallorossi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del Cosenza”. Multa di 2.000 euro anche al Catanzaro per “responsabilità oggettiva”.

