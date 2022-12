Serie C/C: Il poker del Cerignola chiude la 19a Giornata

Condividi su...

SERIE C/C – RISULTATI 19a GIORNATA

📌 SABATO 17/12/2022

ORE 14.30

GELBISON-MONOPOLI 1-5

10’ Pinto (M), 20’ De Sena (G), 35’ De Santis (M), 48’ Manzari (M), 58’ Viteritti (M), 84’ Starita (M)

📌 DOMENICA 18/12/2022

ORE 12.00

VIRTUS FRANCAVILLA-VITERBESE 2-1

27’ Patierno (VF), 58’ Ricci (VI), 69’ Risolo (VF)

ORE12.30

CATANZARO-POTENZA 6-1

1’ Katseris (C), 7’ Di Grazia (P), 17’ Biasci (C), 37’ Sounas (C), 51’ Biasci (C), 54’ Vandeputte (C), 84’ Iemmello (C)

GIUGLIANO-CROTONE 2-3

5’ Rondinella (G), 17’ Gomez (C), 48’ Salvemini (G), 62’ Gomez (C), 67’ Gomez (C)

MESSINA-TARANTO 1-2

9’ Tommasini (T), 32’ rigore Antonio Romano (T), 85’ Versienti (M)

MONTEROSI-AVELLINO 0-0

PESCARA-PICERNO 0-1

64’ D’Angelo (PI)

TURRIS 🟥-FOGGIA 1-2

45’+2’ Garattoni (F), 53’ Maniero (T), 71’ Di Noia (F)

ORE 20.30

FIDELIS ANDRIA 🟥-LATINA 0-3

33’ Sannopoli (L), 54’ Sannipoli (L), 58’ Riccardi (L)

📌 LUNEDÌ 19/12/2022

ORE 20.30

CERIGNOLA-JUVE STABIA 4-2

13‘ Malcore (C), 60‘ Sainz Maza (C), 64’ D’Andrea (C), 68’ Zigoni (JS), 79’ Santos (JS), 90’+2’ Achik (C)

CLASSIFICA PARZIALE

CATANZARO 51

CROTONE 45

PESCARA 38

JUVE STABIA 29

GIUGLIANO 27

CERIGNOLA 27

PICERNO 27

LATINA 27

FOGGIA 26

TARANTO 26

MONOPOLI 25

AVELLINO 24

GELBISON 23

VIRTUS FRANCAVILLA 22

MONTEROSI 21

POTENZA 21

TURRIS 20

FIDELIS ANDRIA 15

VITERBESE 13

MESSINA 11