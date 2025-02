Serie C/C, gli arbitri designati per la 29a Giornata

La Lega Pro ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 29a Giornata del Girone C della Serie C, in programma dal 28 febbraio al 3 marzo.

Venerdì 28 febbraio 2025

Giugliano-Turris (20.30): Enrico Cappai (Cagliari)

Assistenti: Giuseppe Daghetta (Lecco), Luca Granata (Viterbo)

Quarto ufficiale: Andrea Palmieri (Brindisi)

Sabato 01 marzo 2025

Altamura-Latina (15.00): Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Emanuele Bracaccini (Macerata), Stefano Peletti (Crema)

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)

Taranto-Crotone (17.30): Ciro Aldi (Lanciano)

Assistenti: Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno), Sebastian Petrov (Roma 1)

Quarto ufficiale: Francesco Illiano (Napoli)

Domenica 02 marzo 2025

Avellino-Juventus NG (12.30): Luca De Angeli (Milano)

Assistenti: Pio Carlo Cataneo (Foggia), Salvatore Nicosia (Saronno)

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)

Catania-Foggia (15.00): Mattia Ubaldi (Roma 1)

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano), Roberto Meraviglia (Pistoia)

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola)

Cerignola-Trapani (15.00): Andrea Zanotti (Rimini)

Assistenti: Mario Pinna (Oristano), Ayoub El Filali (Alessandria)

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)

Monopoli-Messina (15.00): Mattia Drigo (Portogruaro)

Assistenti: Davide Merciari (Rimini), Matteo Gentile (Isernia)

Quarto ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)

Benevento-Sorrento (17.30): Erminio Cerbasi (Arezzo)

Assistenti: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto), Alessandro Rastelli (Ostia Lido)

Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari)

Potenza-Picerno (17.30): Niccolò Turrini (Firenze)

Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido), Michele Piatti (Como)

Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia)

Lunedì 03 marzo 2025

Cavese-Casertana (20.30): Samuele Andreano (Prato)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (Firenze), Paolo Tomasi (Schio)

Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti (Cosenza)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author