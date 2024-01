Serie C/C, gli arbitri designati per la 22a Giornata

Gli arbitri designati per la 22a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 19 e lunedì 22 gennaio.

Venerdì 19 gennaio 2024

LATINA-MONTEROSI (ore 20.45): Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Davide Merciari di Rimini ed Edoardo Maria Brunetti di Milano.

Quarto ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Sabato 20 gennaio 2024

PICERNO-CATANIA (ore 16.15): Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Fabio Catani di Fermo e Nicolò Moroni di Treviglio.

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

BRINDISI-CERIGNOLA (20.45): Antonino Costanza di Agrigento.

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Quarto ufficiale: Marco Giordano di Matera.

CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA (20.45): Fabrizio Ramondino di Palermo.

Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Paolo Cozzuto di Formia.

Quarto ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

FOGGIA-AVELLINO (20.45): Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Marco Porcheddu di Oristano.

Quarto ufficiale: Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Domenica 21 gennaio 2024

MESSINA-TARANTO (16.00): Andrea Calzavara di Varese.

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

SORRENTO-TURRIS (16.00): Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Michele Colavito di Bari e Alessandro Rastelli di Ostia Lido.

Quarto ufficiale: Andrea Palmieri di Brindisi.

JUVE STABIA-GIUGLIANO (20.45): Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Luca Landoni di Milano.

Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli.

MONOPOLI-POTENZA (20.45): Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Paolo Tomasi di Schio e Antonio Aletta di Avellino.

Quarto ufficiale: Vittorio Palma di Napoli.

Lunedì 22 gennaio 2024

BENEVENTO-CASERTANA (20.45): Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: Marco Toce di Firenze e Marco Matteo Barberis di Collegno.

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

