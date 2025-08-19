Serie C/C, gli arbitri designati per la 1a Giornata

Gli arbitri designati per la 1a Giornata del Girone C di Serie C, in programma tra domenica 24 e lunedì 25 agosto.
Domenica 24 agosto 2025
Giugliano-Potenza (18.00): Simone Gavini (Aprilia). Assistenti: Daniele De Chirico (Molfetta) e Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto). Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno).
Latina-Atalanta U23 (18.00): Domenico Castellone (Napoli). Assistenti: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria) e Angelo Mazza (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso (Viterbo).
Sorrento-Cavese (18.00): Fabrizio Ramondino (Palermo). Assistenti: Luca Capriuolo (Bari) e Vincenzo Andreano (Foggia). Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari)
Casarano-Trapani (21.00): Giorgio Di Cicco (Lanciano). Assistenti: Domenico Russo (Torre Annunziata) e Antonio Aletta (Avellino). Quarto ufficiale: Bruno Spina (Barletta).
Catania-Foggia (21.00): Domenico Mirabella (Napoli). Assistenti: Luca Chiavaroli (Pescara) e Carmine De Vito (Napoli). Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro).
Monopoli-Cosenza (21.00): Enrico Gemelli (Messina). Assistenti: Paolo Cufari (Torino) e Pierpaolo Vitale (Salerno). Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta)
Lunedì 25 agosto 2025
Casertana-Altamura (21.00): Alessandro Silvestri (Roma 1). Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) e Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno). Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata).
Cerignola-Picerno (21.00): Valerio Pezzopane (L’Aquila). Assistenti: Giovanni Celestino (Reggio Calabria) e Andrea Galluzzo (Locri). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).
Crotone-Benevento (21.00): Gianluca Renzi (Pesaro). Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio) e Matteo Taverna (Bergamo). Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).
Salernitana-Siracusa (21.00): Marco Di Loreto (Terni). Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Giuseppe Bosco (Lanciano). Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).
