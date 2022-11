Condividi su...

Gli arbitri designati per la 14a Giornata del Girone C della Serie C, in programma domenica 20 novembre.

CATANZARO-GELBISON: Matteo Centi di Terni (Fabio Catani di Fermo e Nicolò Moroni di Treviglio. IV: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola)

GIUGLIANO-MONOPOLI: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Davide Merciari di Rimini)

FIDELIS ANDRIA-MONTEROSI: Ettore Longo di Cuneo (Mario Pinna di Oristano e Daniel Cadirola di Milano)

FOGGIA-CERIGNOLA: Gabriele Scatena di Avezzano (Federico Votta di Moliterno e Stefano Galimberti di Seregno. IV: Domenico Leone di Barletta)

LATINA-JUVE STABIA: Claudio Panettella di Bari (Giuseppe Centrone di Molfetta e Antonio Marco Vitale di Ancona. IV: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa)

MESSINA-POTENZA: Abdoulaye Diop di Treviglio (Andrea Barcherini di Terni e Michele Decorato di Cosenza)

PICERNO-AVELLINO: Samuele Andreano di Prato (Andrea Zezza di Ostia Lido e Andrea Cecchi di Roma 1. IV: Fabrizio Pacella di Roma 2)

TURRIS-PESCARA: Mario Saia di Palermo (Giorgio Lazzaroni di Udine e Giorgio Ravera di Lodi. IV: Niccolò Turrini di Firenze)

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO: Adalberto Fiero di Pistoia (Mattia Bartolomucci di Ciampino ed Egidio Marchetti di Trento. IV: Domenico Mirabella di Napoli)

VITERBESE-CROTONE: Marco Emmanuele di Pisa (Federico Pragliola di Terni e Alessandro Parisi di Bari. IV: Emanuele Frascaro di Firenze)

