Serie C/C: gli arbitri designati per la 13a Giornata

Gli arbitri designati per la 13a Giornata del Girone C di Serie C, in programma tra sabato 11 e lunedì 13 novembre:

BENEVENTO-GIUGLIANO: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Massimiliano Starnini di Viterbo

BRINDISI-AVELLINO: Michele Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Fabio Catani di Fermo

CERIGNOLA-CATANIA: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Giacomo Bianchi di Pistoia

CROTONE-MONTEROSI: Enrico Gemelli di Messina

Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata ed Edoardo Maria Brunetti di Milano

JUVE STABIA-FOGGIA: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Antonio D’Angelo di Perugia

MESSINA-LATINA: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Stefano Franco di Padova

PICERNO-POTENZA: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia è Luca Landoni di Milano

SORRENTO-TARANTO: Filippo Giaccaglia di Jesi

Assistenti: Santino Spina di Palermo e Mario Pinna di Oristano

TURRIS-MONOPOLI: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Matteo Pressato di Latina è Franco Iacovacci di Latina

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA: Roberto Lovison di Padova

Assistenti M Giuseppe Lipari di Brescia e Matteo Taverna di Bergamo

