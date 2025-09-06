6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Serie C/C, Giugliano-Foggia 1-0: gli highlights

Dante Sebastio 6 Settembre 2025
centered image

Serie C/C, Giugliano-Foggia 1-0: gli highlights.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Calcio: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Foggia, Rossi: “Rigore decisivo, ma il pari sarebbe stato più giusto”

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Giugliano-Foggia 1-0, le pagelle: Petermann leader, Staver ingenuo

6 Settembre 2025 Redazione

Basket, Memorial “Di Flavio”: Valtur Brindisi batte Roseto all’overtime

6 Settembre 2025 Antonio Celeste

Team Altamura, Lauriola: “L’obiettivo primario è la salvezza”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Serie C/C, Giugliano-Foggia 1-0: gli highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Decaro, Vendola: Basta litigi è tempo di programmi

6 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Calcio: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Foggia, Rossi: “Rigore decisivo, ma il pari sarebbe stato più giusto”

6 Settembre 2025 Dante Sebastio