Serie C/C, giudice: un turno di stop a Capuano e 9 calciatori

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 21a Giornata del Girone C della Serie C.

CALCIATORI: un turno di squalifica a Di Noia (Foggia), De Francesco (Sorrento), Franco (Messina), Patierno (Avellino), Ciano (Benevento), Montalto (Casertana), Sorrentino (Giugliano), Leone (Juve Stabia), Ferrara (Taranto).

ALLENATORI: una giornata di stop a Capuano (Taranto) “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)”. Un turno anche a La Porta (Avellino), Ascenzi (Monterosi), Carbone (Juve Stabia più 500 euro di multa).

AMMENDE SOCIETÀ: 2.000 euro di multa al Giugliano; 1.000 euro all’Avellino; 800 euro al Benevento; 300 euro al Catania.

