Serie C/C: Giudice, stop per 11 calciatori e 1 tecnico

I provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare della 24a Giornata del Girone C della Serie C:

CALCIATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

GOLEMIC (CROTONE) + 500 euro di multa

MBENDE (MONTEROSI)

PAPA (GELBISON)

GRANATA (GELBISON)

MATINO (POTENZA)

AURILETTO (AVELLINO)

IEMMELLO (CATANZARO)

SCOGNAMILLO (CATANZARO)

KRAJA (PESCARA)

ALTOBELLI (JUVE STABIA)

CONTESSA (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

ammenda di 500 a LAARIBI MOHAMED per avere, all’87° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto proferiva al suo indirizzo parole irriguardose.

ALLENATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

RAFFAELE GIUSEPPE (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dissentiva nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 FEBBRAIO 2023: VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica gesticolando nei loro confronti e pronunciando frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 com

