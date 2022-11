Serie C/C: Giudice, stop a 4 calciatori e 2 allenatori

Condividi su...

Linkedin email

CALCIATORI

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA

ANTONIO ROMANO (TARANTO)

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

MALLAMO (MESSINA)

CORTINOVIS (LATINA)

GASPERI (MONTEROSI)

ALLENATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

CAPUANO EZIO (TARANTO) + 500 euro di multa – A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato; B) per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.

AUTERI GAETANO (MESSINA) – per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.