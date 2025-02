Serie C/C: Giudice Sportivo, tutti gli squalificati della prossima giornata

Sono state diramate le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la 26esima giornata del Girone C di Serie C che si è giocata nell’ultimo weekend.

Diverse le società sanzionate. Ben 3 mila euro di multa per Foggia e Taranto per aver fatto esplodere alcuni petardi. Multa anche al Crotone: 1500 euro per cori offensivi contro gli avversari. Sanzionate anche Audace Cerignola con 500 euro e Casertana con 400 per esplosione di petardi. Infine, multa di 100 euro al Benevento per aver esposto uno striscione non autorizzato.

Squalificati tre allenatori, sanzionati tutti per una giornata: Biancolino dell’Avellino, Toscano del Catania e Zauri del Foggia, dovranno seguire le loro squadre dalla tribuna nel prossimo weekend. Inibito fino al 18 febbraio e sanzionato con 500 euro di multa Taldo, dirigente della Casertana.

Per quanto riguarda i giocatori, sono stati squalificati per due giornate Tribuzzi dell’Avellino e Tascone del Foggia, entrambi espulsi la scorsa giornata. Una giornata anche per De Risio del Monopoli, D’Amico della Team Altamura e Castellano della Turris. A loro si aggiunge Barone della Cavese, sanzionato per due giornate.

Squalificati per una giornata, perché in diffida: Berra del Benevento, Siatounis del Potenza, Ganfornina della Team Altamura, Ndiaye della Turris, Cancellotti dell’Avellino, Pedicillo del Messina e Capomaggio dell’Audace Cerignola.

