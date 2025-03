Serie C/C: Giudice Sportivo, tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Nelle ultime ore, il Giudice Sportivo, ha diramato le decisioni dopo l’ultima giornata del Girone C di Serie C che si disputato nella giornata di ieri.

Giudice Sportivo, tutti i giocatori squalificati

Squalificato per tre giornate Caldore del Giugliano. Invece, una sola giornata per Bizzotto del Monopoli, Solcia del Giugliano e Silletti della Team Altamura, espulsi nella giornata di ieri. Salteranno il prossimo turno, squalificati per una sola giornata, anche Volpicelli del Picerno, Crimi del Messina, Palmiero dell’Avellino, Gallo del Crotone, Achik dell’Audace Cerignola, Capellini del Benevento, Dutu del Foggia, Faticanti della Juventus Next Gen, Pace del Monopoli e Cuccurullo del Sorrento.

Giudice Sportivo, allenatori e dirigenti squalificati

Inibito, fino al prossimo 27 marzo, Elio Di Toro dell’Audace Cerignola per eccessive proteste verso la terna arbitrale che lo allontanava dalla panchina. Inibizione fino al 19 marzo con 500 euro di multa per Gennaro Scognamiglio del Giugliano per frasi irriguardose verso la terna arbitrale. Per quanto riguarda gli allenatori, squalificati per una sola giornata Giacomo Ferrari dell’Audace Cerignola e Luigi Anaclerio del Monopoli.

Giudice Sportivo, tutte le società multate

Sanzionato, con un’ammenda di 700 euro, l’Avellino per aver fatto cominciare con un ritardo di 2 minuti il match per un buco nella rete, oltre a comportamenti non proprio consoni dei propri sostenitori.

