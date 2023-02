Serie C/C: Giudice sportivo, stop per 8 calciatori

CALCIATORI

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA

ROCCHI GABRIELE (POTENZA) A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione; B) una giornata di squalifica per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1, in particolare: dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava con fare minaccioso all’Assistente Arbitrale ponendo il proprio viso a distanza di pochi centimetri dal suo e pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose; nell’occasione, pronunciava anche espressioni blasfeme.

UN GIORNATA DI SQUALIFICA

SAINZ MAZA (AUDACE CERIGNOLA)

TITO FABIO (AVELLINO)

MALLAMO ANDREA (MESSINA)

DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)

COSTA FILIPPO (FOGGIA)

CHIRICÒ COSIMO (CROTONE)

DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023: VINCENZO GRECO (PICERNO) A) per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, fatto accesso nella Zona 1, nonostante non fosse inserito in distinta, ed essersi ivi trattenuto rivolgendo, prima ad un calciatore avversario e poi ad un addetto magazziniere della Società avversaria, frasi irriguardose; B) per avere, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, nuovamente fatto accesso nella predetta zona.

