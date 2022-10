CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALBADORO DIEGO (nella foto AZ Picerno) per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, non in azione di gioco, lo afferrava al collo stringendo con entrambe le mani.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO) per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con una gomitata al volto durante un’azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILANI LORENZO (PESCARA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE – VUTHAJ DARDAN (FOGGIA), FOFANA LAMINE (MESSINA), BROSCO RICCARDO (PESCARA), GILLI MATTEO (GELBISON)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUNTA LORENZO (FOGGIA) per essere entrato esultando, sul terreno di gioco fino al centro del campo e contemporaneamente per aver insultato il pubblico avversario in Tribuna.